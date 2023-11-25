Бывший военный наблюдатель ООН раскрыл, в каких странах Россия следит за миром

Российские миротворцы сейчас следят за ситуацией и возможным обострением военных конфликтов в Западной Сахаре, в Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, на Кипре, в Южном Судане и на Ближнем Востоке.
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