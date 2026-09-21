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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» про «Реал» и критику судей: «В этом сезоне они начали очень рано. Механизм запущен»

«Атлетико» опубликовал еще одно послание, адресованное « Реалу ». «Матрасники» вчера дома победили «Реал» в 7-м туре Ла Лиги.

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