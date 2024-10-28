Израиль объявил о полном уничтожении стратегического оборонительного потенциала Ирана

Фото: mk.ru Новости дня за сегодня сообщают, что по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиаудары в ночь на 26 октября оставили Иран без всех батарей зенитных ракет большой дальности, что существенно ослабило его возможности для защиты.
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