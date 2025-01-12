Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Зря жалуются. Всё про них давно сказал Задорнов : "Тупые!" Если бы не были таковыми, то не были бы такими предсказуем...В США жалуются: З...
  • Лариса Шемисова
    А нет никакой западной пропаганды - есть западная анти пропаганда,  они стараются, но если первый раз кто то поверил,...В США жалуются: З...
  • Валентина
    Он вас унижал своей показухой, а вы - терпели!  Ни одного человека нормального среди вас не нашлось?  Молиться можно ...Штраф и в аул: из...

Депутат Нилов: Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Нилов: Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов полагает, что Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Степанченко
Синергетически и эволюционно сокращение рабочей недели до 4-х дней. Жрать что будем? А то, что  доход сохранится на прежнем уровне сказки про белого бычка. Для работодателя это экономия. А вот для работника  хрен в стакан. Поскольку работники будут вынуждены оставаться после работы и ещё больше уставать. Чтобы реализовать полное рабочее время и оставаться на тех же уровнях выпускаемых товаров, придётся нанимать дополнительный персонал, вводить смены или привлекать частично занятых сотрудников. Дополнительные расходы на оплату труда войдут в стоимость товаров и услуг, что повлечет за собой повышение цен на товары и услуги.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх