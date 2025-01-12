Депутат Нилов: Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Михаил Степанченко

Синергетически и эволюционно сокращение рабочей недели до 4-х дней. Жрать что будем? А то, что доход сохранится на прежнем уровне сказки про белого бычка. Для работодателя это экономия. А вот для работника хрен в стакан. Поскольку работники будут вынуждены оставаться после работы и ещё больше уставать. Чтобы реализовать полное рабочее время и оставаться на тех же уровнях выпускаемых товаров, придётся нанимать дополнительный персонал, вводить смены или привлекать частично занятых сотрудников. Дополнительные расходы на оплату труда войдут в стоимость товаров и услуг, что повлечет за собой повышение цен на товары и услуги.