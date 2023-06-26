Спички - не игрушка

85 771 подписчик

Ядерная провокация англосаксов: следите за руками

Ядерная провокация англосаксов: следите за руками

То, что «гегемон» и его марионетки готовят ядерную провокацию на землях Новороссии и Малороссии, достаточно красноречиво говорит целая цепочка фактов, зафиксированных на протяжении последних нескольких дней.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх