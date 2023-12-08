В День воинской славы в Молжаниновском почтили память героев

В честь Дня воинской славы России, 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков, состоялось торжественное возложение цветов к обелискам Молжаниновского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии