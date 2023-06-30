Репутация «Леопардов 2»: ни Сирия, ни Украина пока её не замочили

Честно признаться, есть у нашей широкой общественности одна особенность, которая заключается во мнении, что любая западная боевая техника – хлам, глупость конструкторов и вообще бесполезное железо на гусеницах и колёсах.
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