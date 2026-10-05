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Смешные картинки и мемы про учителей

Смешные картинки и мемы про учителей

Вы чего смеетесь? Мы что, что-то смешное показали? Покажите всем — вместе посмеемся! День учителя — праздник, который всегда с тобой! Даже если ты окончил школу, колледж, ВУЗ или ПТУ для трудных подростков триста лет тому назад.

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