Американский генерал: Если Зеленский не уведомил Трампа об ударах по стратегической авиации России

Бывший советник президента США (Трампа) по нацбезопасности Майкл Флинн прокомментировал украинские атаки на российские аэродромы со стратегической авиацией.
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