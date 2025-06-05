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Американский генерал: Если Зеленский не уведомил Трампа об ударах по стратегической авиации России

Американский генерал: Если Зеленский не уведомил Трампа об ударах по стратегической авиации России

Бывший советник президента США (Трампа) по нацбезопасности Майкл Флинн прокомментировал украинские атаки на российские аэродромы со стратегической авиацией.

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