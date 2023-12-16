Актёры сериала «Тайны следствия» рассказали, что ждёт зрителей в 23-ем сезоне

ВН

Виктор Не

Когда же наконец он закончится? Этот сериал, как метастазы, пополз по всему ТВ! Сколько можно? Если хотите отучить людей от ТВ, пускайте по всем каналам и тогда население России станет здоровее.Потому что начнут больше гулять, заниматься спортом, повышать культурный уровень, посещать театры, музеи, кинотеатры, выставки. Такой же и "След", " Санта- Барбара" просто курит!