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Гарсия восстановился после повреждения колена в середине сентября. Вратарь «Барсы» должен сыграть с «Хетафе» (Marca)

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия вернулся к тренировкам вместе с остальной командой. Проблемы с коленом, из-за которых каталонский игрок пропустил матч с «Севильей» (3:1), остались позади, сообщает Marca.

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