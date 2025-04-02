С начала года уже больше 50 тысяч жителей Ивановской области прошли диспансеризацию

<p> Пройти диспансеризацию можно совершенно бесплатно в своей поликлинике. </p> <p> «Диспансеризация позволяет своевременно диагностировать хронические неинфекционные заболевания – такие как болезни сердечно-сосудистой системы, онкология, сахарный диабет и хронические болезни легких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии