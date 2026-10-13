Подмосковный психолог Жеравова посоветовала планировать позитивные эмоции осенью

С наступлением осени многие жители региона сталкиваются с упадком сил и снижением настроения. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере предупредили, что попытка справиться с хандрой с помощью алкоголя лишь усугубляет депрессивные состояния.
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