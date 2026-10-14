Суд по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» может поставить Германию и Украину в крайне неловкое положение.
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