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Давление на Белоруссию приведет к еще большей зачистке

Давление на Белоруссию приведет к еще большей зачистке

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от Белоруссии освободить сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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mark kapustin
Молитесь, он уже в полёте .......
Сергей Росси
Уже лечу
mark kapustin
Увлекательно.
Ирина Роголенко
Красавцы!!! Молодцы, хорошо сработали спец.службы!!!
Любовь Кузьмина
Когда амеры проводят такие спецоперации по всему миру, с доставкой намеченных жертв в США, то тишина полнейшая. Сколько российских граждан таким образом отловлено по миру и сидят в тюрьмах США?Вот наконец то лед тронулся, отлично сработали спецслужбы Белоруси. Просто прекрасно! России, также надо бы перенимать опыт США и начинать отлавливать амеров по миру, с доставкой их в тюрьмы России.
Витя Порываев
БРАВО! ЕЩЁ ОДНОГО КОЗЛЯРУ ПРОЗАПАДНОГО ПОСОБНИКА ЗА Ж.. ВЗЯЛИ!
Андрей Маслов
Молодцы, бульбашики! Если одну гниду пресанут, может и другим петушарам не повадно будет!
Надежда Новопашина
Браво, Лукашенко! И нам давно пора всех наших борцунов зачистить!
подружка Мышельки
Снимаю шляпу.
Игорь Прийма
А литва со своим президентом гадила (из-за АЭС), гадит из-за сволочей-предателей и подстрекателей и гадить будет, пока наши БРАВЫЕ ВДВ не вернутся туда на места прежнего дислоцирования.. !!!

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