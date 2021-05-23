Давление на Белоруссию приведет к еще большей зачистке

Мир в котором мы живёмПолитикаДавление на Белоруссию приведет к еще большей зачистке Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от Белоруссии освободить сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьmark kapustinМолитесь, он уже в полёте .......Сергей РоссиУже лечуmark kapustinУвлекательно.Ирина РоголенкоКрасавцы!!! Молодцы, хорошо сработали спец.службы!!!ЛКЛюбовь КузьминаКогда амеры проводят такие спецоперации по всему миру, с доставкой намеченных жертв в США, то тишина полнейшая. Сколько российских граждан таким образом отловлено по миру и сидят в тюрьмах США?Вот наконец то лед тронулся, отлично сработали спецслужбы Белоруси. Просто прекрасно! России, также надо бы перенимать опыт США и начинать отлавливать амеров по миру, с доставкой их в тюрьмы России.Витя ПорываевБРАВО! ЕЩЁ ОДНОГО КОЗЛЯРУ ПРОЗАПАДНОГО ПОСОБНИКА ЗА Ж.. ВЗЯЛИ!Андрей МасловМолодцы, бульбашики! Если одну гниду пресанут, может и другим петушарам не повадно будет!Надежда НовопашинаБраво, Лукашенко! И нам давно пора всех наших борцунов зачистить!подружка МышелькиСнимаю шляпу.Игорь ПриймаА литва со своим президентом гадила (из-за АЭС), гадит из-за сволочей-предателей и подстрекателей и гадить будет, пока наши БРАВЫЕ ВДВ не вернутся туда на места прежнего дислоцирования.. !!!Комментировать
Свежие комментарии