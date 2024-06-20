На Украине раскрыли число уехавших за границу IT-специалистов

Украинское издание «Страна.ua» в публикации в своем телеграм-канале со ссылкой на исследование Минцифры Украины сообщает, что по итогам 2023 года за рубежом находились 65 тысяч украинских IT-специалистов, что составило 20% от их общего числа.
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