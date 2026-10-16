За неделю в Ормузе атаковано рекордное количество гражданских судов Установленная Ираном в ответ на агрессию Израиля и США блокада Ормуза никуда не делась, вопреки неоднократным заявлениям Трампа о возможности свободного прохождения судов через пролив.