С 25 по 30 марта в Бобруйске будут проводиться профилактические мероприятия для лиц не занятых трудом и учебой.

УВД Бобруйского горисполкома информирует, в целях принятия дополнительных мер по снижению уровня рецидивных преступлений, совершенных лицами, не занятыми трудом и учебой, в период времени с 25 по 30 марта 2024 года на территории Бобруйска будут проводиться профилактические мероприятия.