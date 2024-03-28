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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С 25 по 30 марта в Бобруйске будут проводиться профилактические мероприятия для лиц не занятых трудом и учебой.

С 25 по 30 марта в Бобруйске будут проводиться профилактические мероприятия для лиц не занятых трудом и учебой.

УВД Бобруйского горисполкома информирует, в целях принятия дополнительных мер по снижению уровня рецидивных преступлений, совершенных лицами, не занятыми трудом и учебой, в период времени с 25 по 30 марта 2024 года на территории Бобруйска будут проводиться профилактические мероприятия.

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