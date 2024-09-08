Тестировщики программного обеспечения отмечают свой день 9 сентября 2024 года Виталий МорозПраздник, посвящённый тестировщикам программного обеспечения, начал отмечаться сравнительно недавно, с 1947 года.
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