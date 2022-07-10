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В воинских частях Энгельсского соединения дальней авиации молодое пополнение солдат присягает на верность Отечеству

В воинских частях Энгельсского соединения дальней авиации молодое пополнение солдат присягает на верность Отечеству

По традиции ритуал приведения к Военной присяге начался с выноса Государственного флага Российской Федерации и Георгиевского знамени соединения.

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