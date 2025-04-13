Памятник Трампу в гольф-клубе: $18 млн налогов на проект!

Президент США Дональд Трамп открыл памятник себе в своём гольф-клубе Trump International Golf Club. Подаренный бизнесменом Энтони Константино, "Монумент непокорности" вызывает интерес на фоне дорогостоящего увлечения Трампа игрой в гольф.
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