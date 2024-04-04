ATOMIC HEART – PREMIUM EDITION ВСЕ DLC https://irongamers.ru/sale/key/4190787 – ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Region free – игру можно запустить в любом регионе, включая Россию и СНГ!;✔️ После оплаты вы получаете общий аккаунт Steam для игры в оффлайн режиме, весь прогресс хранится на вашем ПК и вам никто не помешает играть;✔️ Вход в аккаунт производится без участия продавца, если на аккаунте включена защита Steam Guard, то код для входа в аккаунт получаете автоматически, без скачивания дополнительных программ;✔️ Возможность обновлять игру в любое время;⌛️ Если у вас появятся какие-либо вопросы, то можете задавать их в чате с продавцом, время работы технической поддержки: с 9:30-23:30 ⌛️⌛️ Время игры не ограничено – можно играть, когда захотите и сколько захотите! ⌛️Инструкция по активации игры:1.