Вопрос на засыпку: почему теннисные мячи делают пушистыми?

Теннис – единственный вид спорта, в котором играют разлохмаченными мячами. Причем войлок на свежеотштампованных мячах гладкий, и чтобы сделать его мохнатым, мячики специально обрабатывают паром в промышленных центрифугах – распушителях.
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