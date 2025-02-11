Telegram-канал «Мастер пера»: Что россиянам делать со старыми долларами?

Российские банки и обменники отказываются принимать ветхие американские купюры. Проблема со старыми наличными долларами США хоть и не такая масштабная, как инфляция или засилье китайских товаров, но все же напрямую касающаяся значительного числа россиян.
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