Дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук направили в суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.
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