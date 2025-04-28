Матвиенко поблагодарила бойцов за освобождение Курской области

Она отметила, что военные в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила участников СВО за освобождение Курской области от украинских боевиков.
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