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Курские новости

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Курянин обманом завладел сбережениями пенсионеров

Курянин обманом завладел сбережениями пенсионеров

Молодой человек завысил стоимость сантехники с 6,5 до 16,5 тысяч рублей, подделав чек, и получил от пенсионеров 27 тысяч за товар и ремонт.

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