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Грин: демократов в США трясет от перспективы интервью Путина Карлсону

Грин: демократов в США трясет от перспективы интервью Путина Карлсону

Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского президента Владимира Путина.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Карлсон просто как турист в Москву приезжать не будет, для этого он слишком профессиональный журналист. Значит принципиальная договоренность на интервью с Путиным есть. И это интервью будет хорошей порцией холодного душа для мозгов всех упертых - не только американцев.
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17 час.

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