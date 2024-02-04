Грин: демократов в США трясет от перспективы интервью Путина Карлсону

АС

Александр Сысоев

Карлсон просто как турист в Москву приезжать не будет, для этого он слишком профессиональный журналист. Значит принципиальная договоренность на интервью с Путиным есть. И это интервью будет хорошей порцией холодного душа для мозгов всех упертых - не только американцев.