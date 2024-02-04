Грин: демократов в США трясет от перспективы интервью Путина Карлсону

Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского президента Владимира Путина.
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