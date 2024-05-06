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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Карпин: «Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы»

– Вы неоднократно говорили, что сейчас в РПЛ нет разницы, какое место занимать. При этом в Кубке вы выпустили второй состав.

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