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Советник офиса Нетаньяху заявил о сожалении Израиля об отсутствии поддержки США

Советник офиса Нетаньяху заявил о сожалении Израиля об отсутствии поддержки США

Готовность властей США отказаться от поставок вооружения вызывает сожаление правительства Израиля. Об этом 9 мая в Telegram-канале заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

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