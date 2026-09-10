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Марий Элда Россия халыклары телләре көне уңаеннан «Дуслык биюләре» акциясе узды

Марий Элда Россия халыклары телләре көне уңаеннан «Дуслык биюләре» акциясе узды

Россия халыклары телләре көнендә Марий Эл Республика татар мәдәнияте үзәге «Дуслык биюләре» Бөтенроссия акциясенә кушылды.

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