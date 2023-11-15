ЦБ разрешил банкам продолжать скрывать чувствительную информацию

Центробанк до конца 2024 года продлил банкам право скрывать некоторую информацию. Речь идет о чувствительной к санкционному риску информации: структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах и существенных условиях реорганизации.
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