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Пусти кидалу в Европу…

Пусти кидалу в Европу…

Как Зеленский опозорился на весь мир, предложив премьер-министру Словакии взятку    «Пустите Дуньку в Европу» - эта крылатая фраза из уже забытого советского фильма вдруг неожиданно вспомнилась сегодня.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... наверняка, помойный хряк дохрюкался...
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4 час.
Валентин Щербаков
Когда уже этого ублюдочного наркомана и недоноска зелю отправят к бандере, все ждут не дождутся....
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3 час.

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