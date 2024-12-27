Путин надеется, что доходы россиян возрастут в 2025 году

Власти ожидают, что доходы российских граждан увеличатся в следующем году. «Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения, разумеется», — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с журналистами.
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