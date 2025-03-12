В Венгрии открыли мемориал, где похоронены 87 советских воинов

Советское воинское захоронение, где похоронены 87 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях с фашистами в 1944–1945 годах, открыли в городе Соб (область Пешт) на севере Венгрии при участии российской делегации, 12 марта сообщает ТАСС.
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