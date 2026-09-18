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Комличенко о «Локо»: «По-прежнему топ-клуб и не должен находиться внизу таблицы. Знаю мастерство наших ребят, осталось подтянуть бойцовские качества и менталку»

Нападающий « Локомотива » Николай Комличенко высказался о перспективах клуба после неудачного старта сезона.

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