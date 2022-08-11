Энергия Раков, задачи Дев и усилия Весов: подробный гороскоп на 12 августа

Энергия Раков, задачи Дев и усилия Весов: подробный гороскоп на 12 августа

ОВНОВ в деловой сфере могут подстерегать непорядочные действия других людей: будьте бдительны. Много денег можно потратить при сегодняшних поездках.

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