Первый мобильник в мире: почему на самом деле его создали в СССР

Судьба многих выдающихся изобретений в Советском Союзе была незавидной. Научно-технический прогресс тормозился косностью плановой системы, в лучшем случае ориентированной на текущие потребности людей, но не способной предвидеть будущие.
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