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Сторонники плоской Земли побывали на краю земного диска, где никогда не заходит Солнце. Чем их потрясло увиденное?

Сторонники плоской Земли побывали на краю земного диска, где никогда не заходит Солнце. Чем их потрясло увиденное?

В декабре 2024 года три сторонника плоской Земли отправились в экспедицию на край земного диска, чтобы своими глазами увидеть великую ледяную стену — колоссальное сооружение, за которым, по слухам, скрываются неизвестные континенты.

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