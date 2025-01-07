В МЧС России служит более 300 котов, собак, белок и черепах

Животные помогают пожарным, создавая добрую атмосферу после тяжелых выездов.Пресс-служба МЧС России рассказала о том, что в подразделениях ведомства «несет службу» более трехсот различных животных, создавая добрую атмосферу в пожарных частях после тяжелых выездов.
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