В МЧС России служит более 300 котов, собак, белок и черепах

Животные помогают пожарным, создавая добрую атмосферу после тяжелых выездов.Пресс-служба МЧС России рассказала о том, что в подразделениях ведомства «несет службу» более трехсот различных животных, создавая добрую атмосферу в пожарных частях после тяжелых выездов.