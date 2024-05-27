Столтенберг: в НАТО договорились, что Украина станет ее членом, но сроков нет

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Леонид Ла Рошель

Столтенберг опять путает - усраину готовили стать "членом", чтобы совершить акт насилия над соседями, почти получилось, но ВВП проводит хирургическую операцию по удалению "члена". То что останется будет скорее всего "жопа", такая же как "трибалтейские шпротные тигры". В эту "недочлен-жопу" уже влили, как ни в один другой "член", но недаром усраина переводится с шумерского, как "глубокая жопа", все растворилось практически без остатка без заметных геополитических результатов в ползу членов и недочлена-жопы. Жопа - это не только физическое состояние, но и заразное заболевание, приняв "инфецированную жопу" Геросоюз сам окажется в жопе, только гораздо большей по размеру. Причем это может сопровождаться высокой температурой, до двух-трех тысяч градусов в эпицентре... Оно вам надо?!