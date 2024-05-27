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Столтенберг: в НАТО договорились, что Украина станет ее членом, но сроков нет

Столтенберг: в НАТО договорились, что Украина станет ее членом, но сроков нет

У членов НАТО нет консенсуса по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Столтенберг опять путает - усраину готовили стать &quot;членом&quot;, чтобы  совершить акт насилия над соседями, почти получилось, но ВВП проводит хирургическую операцию по удалению &quot;члена&quot;. То что останется будет скорее всего &quot;жопа&quot;, такая же как &quot;трибалтейские шпротные тигры&quot;. В эту &quot;недочлен-жопу&quot; уже влили, как ни в один другой &quot;член&quot;, но недаром усраина переводится с шумерского, как &quot;глубокая жопа&quot;, все растворилось практически без остатка без заметных геополитических результатов в ползу членов и недочлена-жопы. Жопа - это не только физическое состояние, но и заразное заболевание, приняв &quot;инфецированную жопу&quot; Геросоюз сам окажется в жопе, только гораздо большей по размеру. Причем это может сопровождаться  высокой температурой, до двух-трех тысяч градусов в эпицентре... Оно вам надо?!
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