Неделя зодиака: Предстоящая неделя будет сложной и неоднозначной

Новая неделя принесла много перемен и испытаний представителям всех знаков Зодиака. Овнам придется пересмотреть свои привычные способы решения проблем, так как их привычная активность будет сдерживаться сомнениями и внутренними размышлениями.
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