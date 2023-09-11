Любопытно, однако

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Грузин обратился к Закавказью и Средней Азии

Грузин обратился к Закавказью и Средней Азии

«Грузин, живущий на две страны», напомнил «гордым и независимым» странам Закавказья и Средней Азии, которые сегодня выступают против России и поддерживают Киев, кто им «выдолбил метро и построил дома в степях».

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Комментарии
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Роман Гришаков
Бля!Неужели наши бывшие соотечественники по СССР начали прозревать?Аллилуя!!!!!👍
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2 час.
РГ
Роман Гришаков
Лютый или нет,а генацвале прав по полной
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2 час.
Александр Попов
Как-то работал с АРМЕНИНОМ, говорил: мы ХРИСТИАНСКИЙ ФОРПОСТ на Кавказе, спрашиваю: а ГРУЗИНЫ?. Ответил: БАБКИ дай и мусульманами будут. Не знаю на сколько правда, но и в Армении ЖОПА.
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24 мин.

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