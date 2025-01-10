ГАИ предупредила о повышенном риске ДТП в шести районах Рязанской области

Основная причина — ожидаемая гололедица, которая усложнит движение по трассам.Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимальную осторожность, особенно сегодня, 10 января, из-за повышенных рисков дорожно-транспортных происшествий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии