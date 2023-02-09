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Капризов набрал очки в 7-м матче подряд. У него 61 балл в 50 играх

Капризов набрал очки в 7-м матче подряд. У него 61 балл в 50 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал передачу в матче с «Далласом» (1:4). Россиянин продлил результативную серию (3+6) до 7 игр.

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