Донбасс Сегодня

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В Грузии заявили о попытке Саакашвили совершить госпереворот

В Грузии заявили о попытке Саакашвили совершить госпереворот

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы совершить государственный переворот и устроить беспорядки.

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