Сразу два крушения поездов в прифронтовых регионах России...

Разберитесь сначала,что произошло.Чтобы не быть похожими на Алиева с азербайджанским самолётом.

Геннадий Сытник

Три крушения, Сашок, и все три подрыв. Понимаю, звук взрывов до тебя не докатился, но это оф. информация.