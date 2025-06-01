Сразу два крушения поездов в прифронтовых регионах России. "Герани" зачищают вражескую ПВО перед основным ударом – на стратегическую авиабазу свозят целые арсеналы.
Сразу два крушения поездов в прифронтовых регионах России...
Комментарии
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Александр
Разберитесь сначала,что произошло.Чтобы не быть похожими на Алиева с азербайджанским самолётом.
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11 час.
Елена Хараничева
Это что? Просыпаются "спящие ячейки" укроутырков?
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10 час.
Геннадий Сытник
Три крушения, Сашок, и все три подрыв. Понимаю, звук взрывов до тебя не докатился, но это оф. информация.
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8 час.
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