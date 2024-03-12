Alstom продала 20% "Трансмашхолдинга" российским акционерам за полцены

Французская компания Alstom продала свою долю в "Трансмашхолдинге" (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора и совладельца ТМХ Кирилла Липу.
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