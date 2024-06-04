«Ракеты НАТО и ввод войск»: Во Франции сделали последнее предупреждение о России

«Сколько жертв…, Масса пилотов F-16 ликвидирована»: ВС РФ ударили «Кинжалом» по крупнейшему скоплению ВСУ и наёмников: Карта боевых действий на Украине, Юрий Подоляка сегодня, последние новости Украины сегодня, к утру 30.05.24 г.