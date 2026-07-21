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Ямальцы высадили более 6,5 тысячи деревьев и цветов в рамках «Зеленой Весны»

Ямальцы высадили более 6,5 тысячи деревьев и цветов в рамках «Зеленой Весны»

Жители всех муниципалитетов Ямала приняли участие в масштабной экоакции по благоустройству региона. За полтора месяца «Зеленой Весны» северяне собрали 540 тонн мусора и посадили более 6,5 тысячи растений, сообщила начальник управления региональной экологической политики и оценки воздействия на окружающую среду департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Марина Терещук.

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